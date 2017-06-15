В Пензе водитель легковушки сбил пешехода

В Октябрьском районе города Пензы мужчина 1972 года рождения, находясь за рулем «ВАЗ-21110», сбил пешехода.

Авария произошла на проспекте Победы.

Пострадавшего мужчину 1968 года рождения доставили с травмами в больницу. О его состоянии не сообщатся.

«По данному факту проводится проверка», — сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области.