Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Кузнецке не поделили дорогу мотоцикл и отечественная легковушка
В Пензенской области водитель «Мерседеса» сбил мужчину
В Пензенской области столкнулись «семерка» и мотоцикл, есть пострадавший
В Пензенской области водитель «Газели» сбил пешехода
Молодая пензячка сбила на авто пенсионера
В Пензе разыскивают очевидцев ДТП на ул. Дзержинского
В Пензенской области столкнулись «КамАЗ» и «Скания»
В Пензенской области столкнулись мотоцикл и иномарка, есть пострадавшие
В Пензе в ДТП на ул. Чапаева погибла женщина
В Пензенской области в ДТП погиб лосенок

В Пензе водитель легковушки сбил пешехода

15 июня в 15:07 152 просмотра
, находясь за рулем «ВАЗ-21110», сбил пешехода.

" data-title="В Пензе водитель легковушки сбил пешехода — Пенза-пресс, рунет за день">

В Октябрьском районе города Пензы мужчина 1972 года рождения, находясь за рулем «ВАЗ-21110», сбил пешехода.

Авария произошла на проспекте Победы.

Пострадавшего мужчину 1968 года рождения доставили с травмами в больницу. О его состоянии не сообщатся.

«По данному факту проводится проверка», — сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Пензенской области.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics