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В Пензе отметили 125-летие ВДПО

15 июня в 16:00 54 просмотра
(ВДПО) прошло торжественное мероприятие.

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В пензенском центре культуры и досуга в честь 125-летия со дня образования Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) прошло торжественное мероприятие.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, пензенское добровольное пожарное общество было официально создано 25 июня 1899 года.

Гостей встречал оркестр, на площадке перед зданием центра можно было увидеть новейшие образцы пожарно-спасательной техники. В фойе выставили лучшие детские рисунки на противопожарную тематику.

Сотрудников Пензенского отделения ВДПО поздравили ветераны и представители областной и городской власти, а также начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Лучшие работники получили награды и грамоты. Завершил праздник концерт артистов центра культуры и досуга.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/upload/site46/document_news/S9j7dXxxEl-big-reduce350.jpg

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