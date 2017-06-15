В Пензе отметили 125-летие ВДПО

В пензенском центре культуры и досуга в честь 125-летия со дня образования Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) прошло торжественное мероприятие.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, пензенское добровольное пожарное общество было официально создано 25 июня 1899 года.

Гостей встречал оркестр, на площадке перед зданием центра можно было увидеть новейшие образцы пожарно-спасательной техники. В фойе выставили лучшие детские рисунки на противопожарную тематику.

Сотрудников Пензенского отделения ВДПО поздравили ветераны и представители областной и городской власти, а также начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Лучшие работники получили награды и грамоты. Завершил праздник концерт артистов центра культуры и досуга.