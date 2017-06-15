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Аналитический центр РФ поможет разработать стратегию развития Пензенской области

15 июня в 16:20 302 просмотра

Аналитический центр при правительстве РФ примет участие в разработке стратегии развития Пензенской области.

По сообщению пресс-центра регионального правительства, первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев принял участие во Всероссийской конференции «Регионы России как «локомотивы» экономического роста — приоритетные задачи и пути решения».

Ее организаторами стали аналитический центр правительства РФ и московское представительство Всемирного банка в России.

В центре программы конференции — профессиональный обмен мнениями о лучших практиках социально-экономического развития регионов и проблемных факторах, сдерживающих динамику роста в субъектах РФ, совместный поиск механизмов реализации потенциала ускорения экономического роста.

В рамках конференции состоялась рабочая встреча Андрея Кулинцева с руководителем представительства Всемирного банка Андрешом Хорвацом и руководителем аналитического центра при правительстве РФ Константином Носковым.

В ходе переговоров стороны достигли договоренности о сотрудничестве при работе над стратегией развития Пензенской области и проведении тематической конференции в регионе при поддержке аналитического центра при правительстве РФ.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/15/16021327

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