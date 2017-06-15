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Делегация ПФО посетила в КНР автомобильную компанию

15 июня в 16:43 284 просмотра
«Цзянхуай группа».

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15 июня делегация Приволжского федерального округа во главе с полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем посетила в КНР Аньхойскую компанию по выпуску автомобилей «Цзянхуай группа».

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО, компания JAC является комплексным предприятием по выпуску автомобилей с полной серией продукции под своей независимой маркой в Китае.

Руководство компании продемонстрировало Михаилу Бабичу легкий, средний и утяжеленный грузовик, многофункциональный коммерческий автомобиль, SRV, легковой автомобиль, а также пассажирские автобусы.

Также сообщается, что в прошлом году «Цзянхуай группа» реализовала 650 тыс. автомобилей различных типов, в том числе объем экспортируемых автомобилей составил более 60 тыс. (рост продаж выше среднего уровня продаж китайской автомобильной промышленности — 9,4%). Продукция компании JAC экспортируется в более чем 130 стран и регионов по всему миру, включая Америку, Европу, Африку, Азию и Восточную Азию.

Фотография: Пресс-служба полномочного президента РФ в ПФО

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