Белозерцев обсудил перспективы сотрудничества с партнерами в Китае

Глава Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о потенциале региона и условиях для инвестирования в организацию производства китайским представителям.

«Сегодня в России выгодно создавать предприятия — государство выделяет средства на поддержку бизнеса, предоставляет преференции для развития сельского хозяйства. Пензенский регион имеет свои преимущества — у нас плодородная земля, мы собираем хороший урожай. Поэтому многие зарубежные компании выбирают именно нашу область», — уточнил он.

Глава региона сообщил, что сейчас в Пензенской области успешно работают французская, голландская, немецкая, турецкая и индийская компании.

Представители китайской стороны озвучили ряд возможных направлений сотрудничества. В том числе, создание совместного предприятия по сборке сельскохозяйственной техники.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, губернатор поддержал эту инициативу.

«У нас есть подходящие площади, приезжайте в Пензу, мы покажем варианты и на месте обсудим возможность локализации производства», — сказал он.

Также Иван Белозерцев предложил, помимо сборки сельхозтехники, подумать о выпуске линий по переработке продукции.

«Сегодня в России востребована сельхозтехника, а также техника для сферы жилищно-коммунального хозяйства. Сельское хозяйство региона развивается, в прошлом году дополнительно ввели в севооборот 75 тысяч гектаров земли», — поделился глава региона.

Также участники встречи обсудили возможный совместный проект в сфере энергетики.

Китайские инвесторы готовы заниматься «малой генерацией», электричество использовать для нужд предприятия по переработке продукции, а излишки направлять другим потребителям.

«Мы проработаем этот вопрос. У нас есть компании, которые занимаются реализацией электроэнергии, но конкуренция в этой сфере не очень большая. Поэтому если вы предложите более низкую стоимость киловатта энергии, то, возможно, мы примем решение воспользоваться вашими услугами для электроснабжения предприятий региона, объектов соцкультбыта. Проект может быть очень выгодным», — резюмировал Иван Белозерцев.