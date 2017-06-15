Дамир Халилов: Возможно, появится что-то среднее между WhatsApp и Facebook

В Пензе накануне, 14 июня, с тренингом «Маркетинг и продажи в социальных сетях» от консалтингового агентства «Навигация» побывал один из ведущих российских специалистов в области Social Media Marketing (SMM), бизнес-тренер и консультант Дамир Халилов.

В интервью ИА «Пенза-Пресс» он рассказал о том, как, по его мнению, будут развиваться классические соцсети, чем закончится их противостояние с набирающими популярность мессенджерами [программами по обмену сообщениями] и чем закончится борьба с анонимностью.

— Вы часто ездите по регионам, рассказываете о соцсетях и особенностях продвижения бизнес-продуктов в них. Как известно, раньше предприниматели к ним относились с некой прохладой, считая чем-то несерьезным. Изменилось ли что-то теперь, когда аккаунты в социальных сетях имеет практически каждый?

— Уже давно изменилось. Это позиция 2006−2009 годов, бизнес тогда очень недоверчиво относился к социальным сетям. Сейчас они становятся важными площадками маркетинга, инструментом, который не хуже и не лучше, чем телевизионная и наружная реклама. Более того, начиная с 2010—2011 годов, мы стали чувствовать сильное перераспределение бюджетов. В социальные сети приходят бюджеты из телевидения, из печатных СМИ. С соцсетями у бизнеса постепенно начинается любовь.

— Мессенджеры из-за своей простоты и функциональности набирают все большую популярность у пользователей и во многом выигрывают у классических соцсетей. Как думаете, чем завершится это противостояние? Какое следующее направление развития сегмента?

— Я надеюсь, что это противостояние завершится тем, что все-таки появится более удобный формат, чем Facebook или «ВКонтакте», более пользовательски ориентированный, не перегруженный и так далее.

Мне кажется, что это, скорее, будет гибрид между Facebook и WhatsApp, условно говоря. Но еще лет пять точно можно спокойно рассчитывать, что все будет так, как есть.

— По вашему опыту, какой новый тренд развития соцсетей нас ждет? По-прежнему будет ставка на видеоконтент или фото?

— Развитие пойдет по какому-то совсем другому пути. Возможно, это будет дополненная реальность по типу Google Glass ["умные" очки, позволяющие записывать видео] и соцсети определенные с таким контентом появятся. Reality Management [управление реальностью] - один из важных трендов.

Возможно, соцсети станут все более и более индивидуальными. «Умная» лента будет учитывать все то, что сейчас делает таргетированная реклама [размещение объявлений, которые демонстрируются только тем пользователям, которые удовлетворяют определенному набору требований], то есть куда человек ходит, где он бывает, и на основании этого будет настраиваться под него индивидуально.

Не думаю, что развитие и дальше пойдет в сторону фото или видео — это уже состоявшаяся реальность и самый популярный формат. В дальнейшем будет что-то новое.

— Классические средства массовой информации как будут развиваться на этом фоне? Уже сейчас эксперты говорят о том, соцсети составляют серьезную конкуренцию сетевым СМИ и по оперативности, и по охвату пользователей.

— Да, например, Vox, западное СМИ, недавно удалил свой сайт, потому что всего полпроцента от просмотра видео на Facebook он им давал. Но я не думаю, что так будет со всеми. Скорее, будут выигрывать те, кто будут хорошо приспосабливаться к новым реалиям.

В России хорошим примером в этом плане является работа, которую ведут Meduza и Lenta.ru. У них в соцсетях есть личная активность и она двусторонняя. Соцсети дают им трафик, и они генерируют трафик в свои социальные сети. При должной настройке это очень хороший подход, поэтому я верю, что большинство СМИ все-таки сможет найти, нащупать свой путь.

Уверен, что история средств массовой информации не закончится с развитием социальных сетей, людям все-таки нужен редакторский контент, так как только пользовательский [контент] слишком специфичен.

Другой вопрос, что аудиторию СМИ не нужно переводить из соцсетей, из мессенджеров к себе на сайт. Люди должны читать контент там, где им удобно, где они общаются. Необходимо уходить от формата работы с соцсетями в ключе «заголовок — ссылка», нужны, как минимум полноценные посты с вводной частью. То есть средства массовой информации должны создавать уникальный контент для каждой соцсети.

— Стоит ли СМИ переходить в мессенджеры, развивать свое присутствие там?



— Да, однозначно. Скажем, Telegram эту задачу решает. Для многих СМИ он становится сторонней лентой, где люди получают название статьи и ссылку на страницу, на которой можно подробнее изучить предлагаемую информацию. Такой подход начинает генерировать много трафика. У Meduza, они публиковали данные, сейчас 3% трафика — это Telegram.

— Как относитесь к инициативе депутатов Госдумы, предлагающих ввести обязательную идентификацию пользователей мобильных мессенджеров, чтобы исключить анонимность?

— Мне кажется, сложно к этому хорошо относится, независимо от того, маркетолог ты или нет. На мой взгляд, подобные инициативы приводят к тому, что инструмент в итоге умирает. Слишком пристальное наблюдение и внимание всегда вредят.