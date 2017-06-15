Пензенец купил 40 автобусов МУП «ППП»

Сообщение о результатах торгов было размещено в реестре сведений о банкротстве поздним вечером 14 июня.



39 автобусов «Волжанин-5270» и один «Волжанин-52851» 2006 года выпуска были повторно выставлены на торги в апреле. Чтобы найти покупателя, начальную цену лотов пришлось существенно снизить. Если в июле 2016 года за один «Волжанин», принадлежавший обанкротившемуся перевозчику, просили 411 830 рублей, то в январе 2017-го — уже 370 647 руб. В обоих случаях торги были признаны несостоявшимися, и уже в апреле цена была снижена вдвое — до 185 324 руб.



Покупателю удалось «сбить» еще 50% стоимости, до 101 500 руб. за каждый. В итоге 40 автобусов ушли с молотка за 3 млн 353 тысячи рублей. По сравнению с июлем прошлого года, покупная цена была снижена на 75%.



О новом хозяине подвижного состава — Александре А. — известно, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в октябре прошлого года и, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), занимается деятельностью в сфере грузового транспорта.



Ранее ИА «Пенза-Пресс» обращало внимание на трудности с продажей подвижного состава МУПа, а также на то, что в ходе торгов цены на транспорт снижаются в разы. Так, например, в июне 2016 года 52 автобуса марок «Волжанин», ЛиАЗ, ПАЗ и «Икарус» были проданы за 1,9 млн рублей при стартовой цене в 15 млн рублей.



В ноябре 2016 года у МУП «ППП» сменился конкурсный управляющий. Ранее Арбитражный суд Пензенской области признал занимавшего эту должность Флита Гаффанова из СРО «Лига, а также конкурсных кредиторов МУПа Олега Фомина и ООО «Корпорацию Дилижанс» аффилированными лицами. Место Гаффанова занял Василий Батраков из «Первой СРО арбитражных управляющих». Судя по отчетам в реестре сведений о банкротстве, ему, как организатору торгов по продаже имущества МУП «ППП», удалось реализовать кондиционеры, водонагреватель, счетчики, электрическую подсветку здания по ул. Суворова, 122а (все это одним лотом) за 35 тыс. рублей, а также четыре автобуса ПАЗ за 181,5 тыс. рублей каждый — их купил житель города Череповца.



В настоящее время на торгах находятся 14 троллейбусов, четыре автомобиля, автовышка, 13 автобусов, экскаватор и другое имущество МУП «ППП».