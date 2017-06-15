Пензенских работодателей обязали принимать в штат бывших заключенных (видео)

В региональном министерстве труда обсудили вопросы взаимодействия службы занятости и потенциальных работодателей. В частности, речь шла о вступлении в силу закона Пензенской области о квотировании рабочих мест для лиц, освобожденных мест лишения свободы, и особенностях трудоустройства социально незащищенных граждан. В заседании круглого стола приняли участие представители кадровых служб и руководители ведущих предприятий Пензы.

С начала года около 14 тысяч жителей Пензенской области обратились в органы службы занятости для поиска работы. Сейчас в региональном банке находится около девяти тысяч вакансий. Это на 700 больше, чем в аналогичный период 2016 года. В сезон сельскохозяйственных работ популярными остаются предложения от предприятий обрабатывающей промышленности. Немало требуется и других специалистов, сообщает телеканал «Экспресс».

«Много вакансий врачей, особенно в сельских районах области. Много вакансий в образовательной сфере. В строительном комплексе на сегодняшний день заявлено где-то порядка 300 мест», — сообщила заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова.

В 2016 году в пензенские центры занятости обратились более 30 тысяч человек. Из них трудоустроены около 75%. По словам экспертов, напряженность на рынке труда области невысокая, вакансий хватает на всех. Средний период поиска работы в регионе — четыре месяца.

Однако некоторым соискателям, к примеру, бывшим заключенным зачастую приходится искать работу гораздо дольше. Решить проблему призван новый региональный закон.

«Для работодателей, у которых численность рабочих составляет 100 человек и более, устанавливается квота для приема на работу вышеуказанных лиц в размере одного процента от среднесписочной численности. От 35 до 100 человек должны выделять одно рабочее место», — сказала начальник отдела маркетинга и связи с предприятиями центра занятости населения города Пензы Юлия Захарова.

Рабочие места для инвалидов тоже квотируются. Для предприятий, в штате которых — от 35 до 100 человек, квота составляет не выше трех процентов от среднесписочной численности работников. Сейчас в банке вакансий Пензенской области — почти 900 предложений для людей с ограниченными возможностями здоровья.