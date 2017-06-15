В Пензе из-за холодов оформят клумбы с опозданием (видео)

Цветочное оформление улиц Пензы обещают закончить в ближайшее время. Обустройством клумб занимаются сотрудники МУП «Зеленое хозяйство». Им предстоит разбить более 80 цветников.

Петуньи, цинерарии, бархотки и множество других цветов совсем скоро будут радовать не только сотрудников предприятия «Зеленое хозяйство». Растения украсят городские клумбы. Обычно большинство цветов высаживают в мае, но в 2017 году погода внесла свои коррективы, сообщает телеканал «Экспресс».

«Было два мороза после 9 мая. Поэтому те цветники, которые были посажены к этому дню, немного замерзли», — пояснила главный архитектор МУП «Зеленое хозяйство» Пензы Ирина Пушкарева.

В теплицах хозяйства ежегодно выращивают более 700 тысяч растений. Какой частью цветочной композиции они станут, здесь определяют заранее. Учитывают все — направление солнечных лучей, форму будущей клумбы, а также место. Например, около административных зданий высаживают более лаконичные и строгие цветы приглушенных оттенков красного и синего. А вот клумбы в скверах оформляются яркими растениями свободной формы.

Пока архитектор обдумывает конфигурацию будущего цветника, на месте уже кипит работа.

«Сначала идет подготовительный этап. Рабочие занимаются с цветником. Когда надо, мы землю завозим. Если этого не требуется, то идет вспашка, или мотоблоком, или вручную. Потом програбливаем», — рассказал мастер Ленинского участка МУП «Зеленое хозяйство» Пензы Валерий Тимошенко.

Одну из самых ярких цветочных композиций оформляют около Оборонительного вала. Справа расположилось название города. Слева — герб и дата его основания. Всего на клумбах высадят около 25000 цветов преимущественно желтого оттенка. Яркую композицию завершат в ближайшие выходные.

Только выращиванием и посадкой растений работа специалистов «Зеленого хозяйства» не ограничивается. Цветам требуется ежедневный уход. Клумбы необходимо поливать и периодически пропалывать.

Оформление всех городских цветников планируют закончить до конца месяца.