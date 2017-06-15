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В Пензе на стадионе «Зенит» обустраивают наружный водопровод

15 июня в 17:28 302 просмотра
«Зенит», который станет тренировочной базой для команды — участницы Чемпионата мира по футболу.

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15 июня в Пензе прошло выездное совещание по вопросам реконструкции спортивного комплекса «Зенит», который станет тренировочной базой для команды — участницы Чемпионата мира по футболу.

По информации пресс-службы администрации Пензы, на данном этапе обустраивается наружный водопровод, наружная хозяйственно-бытовая канализация, дренажная система поля с искусственным покрытием, также ведутся общестроительные работы по котельной, устанавливаются арматурные каркасы перекрытия первого этажа и мачты освещения.

«Будут отремонтированы подъездные пути, въезд на стадион, обустроено парковочное пространство на улице Титова. Это касается и заездов на парковку, а для обеспечения безопасности будут установлены камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный город», — сказал Виктор Кувайцев.

Также он подчеркнул: «Мы заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем спортивный комплекс как можно дольше и рациональнее использовался. Приложим все усилия, чтобы после реконструкции «Зенит» выглядел достойно».

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prinyal_uchastie_v_vyezdnom_soveshchanii_po_rekonstruktsii_sk_zenit/

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