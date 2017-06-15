Среди пензенцев выявили лучших в скандинавской ходьбе (видео)

15 июня на велолыжероллерной трассе в поселке Ахуны прошел открытый городской фестиваль по скандинавской ходьбе.

Спортивное мероприятие проводится для привлечения людей старшего поколения к активным занятиям физкультурой.

«Более 130 человек приняли участие в фестивале. Протяженность маршрута составила 4,4 км», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

По завершении дистанции наградили победителей в номинациях «Самый молодой участник», «Самый опытный участник», «Лучший номер художественной самодеятельности» и «Самый оригинальный наряд».

Дипломы от комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы получили все участники мероприятия.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».