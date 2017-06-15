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Среди пензенцев выявили лучших в скандинавской ходьбе (видео)

15 июня в 17:59 352 просмотра

В Пензе прошел фестиваль скандинавской ходьбы

15 июня на велолыжероллерной трассе в поселке Ахуны прошел открытый городской фестиваль по скандинавской ходьбе.

Спортивное мероприятие проводится для привлечения людей старшего поколения к активным занятиям физкультурой.

«Более 130 человек приняли участие в фестивале. Протяженность маршрута составила 4,4 км», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

По завершении дистанции наградили победителей в номинациях «Самый молодой участник», «Самый опытный участник», «Лучший номер художественной самодеятельности» и «Самый оригинальный наряд».

Дипломы от комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы получили все участники мероприятия.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/na_territorii_velolyzherollernoy_trassy_sostoyalsya_otkrytyy_gorodskoy_festival_po_skandinavskoy_kho/

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