Семь китайских туристов упали с эскалатора в московском метрополитене

Семь китайских туристов упали с эскалатора на станции «Площадь Революции» в московском метро.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, инцидент произошел около 14.40.

«В ходе опроса очевидцев было установлено, что на эскалаторе находилась группа туристов из КНР. Женщине из этой группы стало плохо, и она упала в обморок, по инерции задев остальных туристов. В результате чего семь человек упали с эскалатора», — сказал он.

Пострадавших отвели в комнату полиции, им вызвали «скорую». Два человека получили черепно-мозговую травму, у остальных — ушибы, растяжения и ссадины. Одному человеку помощь не понадобилась, отметил Мышляев.

Дежурный по эскалатору вовремя отключил эскалатор.