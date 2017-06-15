Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
«Прямая линия» с Владимиром Путиным в прямом эфире. LIVE
Ритейлерам рекомендовали снижать цены при получении скидки от поставщика
Во время «Прямой линии» на связь с президентом выйдет большее число регионов
В Саратове открылась выставка живописца Михаила Аринина
Умер народный артист Алексей Баталов
Ученые рассчитали нормы потребления алкоголя
В регионах страны растут цены на бензин
На Земле может увеличиться количество осадков
В новых сериях «Ворониных» появится Глюк’oZа
Праздник РЕН ТВ в Кемерове и Ижевске посетили 60 тысяч человек

Семь китайских туристов упали с эскалатора в московском метрополитене

15 июня в 17:53 316 просмотров
«Площадь Революции» в московском метро.

" data-title="Семь китайских туристов упали с эскалатора в московском метрополитене — Пенза-пресс, рунет за день">

Семь китайских туристов упали с эскалатора на станции «Площадь Революции» в московском метро.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, инцидент произошел около 14.40.

«В ходе опроса очевидцев было установлено, что на эскалаторе находилась группа туристов из КНР. Женщине из этой группы стало плохо, и она упала в обморок, по инерции задев остальных туристов. В результате чего семь человек упали с эскалатора», — сказал он.

Пострадавших отвели в комнату полиции, им вызвали «скорую». Два человека получили черепно-мозговую травму, у остальных — ушибы, растяжения и ссадины. Одному человеку помощь не понадобилась, отметил Мышляев.

Дежурный по эскалатору вовремя отключил эскалатор.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics