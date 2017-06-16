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Сергей Захаров поздравил пензенских врачей и медработников

16 июня в 09:42 672 просмотра
«Пенза» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

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В ККЗ «Пенза» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

В адрес врачей, фельдшеров, медсестер, медицинской общественности, ветеранов здравоохранения Пензенской области прозвучали слова поздравлений.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Ваш труд на благо здоровья наших земляков бесценен. Пусть ваш опыт, знания и умение возвращают пациентам самую большую ценность — здоровье!», — пожелал министр регионального здравоохранения Владимир Стрючков.

В этом году 291 медицинского работника Пензенской области удостоили ведомственных наград, им вручили почетные грамоты, благодарности и знаки отличия. На уровне РФ отметили 121 из них.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, по итогам впервые организованной акции «Мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача!» отметили лучшего врача и медицинского работника, которые набрали максимальное количество голосов от благодарных пациентов путем онлайн-голосования.

Выступление народного артиста России Сергея Захарова завершило праздничный вечер.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/2017/06/15/19145328

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