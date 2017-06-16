Житель Пензенской области сядет на девять лет за убийство собутыльника

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 16 февраля мужчина вместе со своим другом, 76-летним местным жителем, распивал спиртное. Между ними вспыхнула ссора, после чего пенсионер схватил нож и попытался ударить приятеля.

Однако более молодой мужчина перехватил руку нападавшего, вывернул ее и ударил его ножом. Пенсионер скончался на месте.

Суд назначил обвиняемому девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, подсудимый обжаловал его в апелляционном порядке, ссылаясь на вынужденную самооборону. Однако суд оставил приговор без изменения.