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Житель Пензенской области сядет на девять лет за убийство собутыльника

16 июня в 10:02 304 просмотра

57-летнего жителя города Каменки Пензенской области признали виновным в совершении убийства.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 16 февраля мужчина вместе со своим другом, 76-летним местным жителем, распивал спиртное. Между ними вспыхнула ссора, после чего пенсионер схватил нож и попытался ударить приятеля.

Однако более молодой мужчина перехватил руку нападавшего, вывернул ее и ударил его ножом. Пенсионер скончался на месте.

Суд назначил обвиняемому девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, подсудимый обжаловал его в апелляционном порядке, ссылаясь на вынужденную самооборону. Однако суд оставил приговор без изменения.


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