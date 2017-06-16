В Пензенской области беременная экс-заключенная жила с ребенком на 800 руб.

В ходе проверки прокуратура выявила семью в селе Наровчат Пензенской области, которая находилась в бедственном положении.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, семья состоит из беременной женщины, уроженки Псковской области, и ребенка 2015 года рождения. Доход семьи составляло пособие на ребенка в размере 800 рублей в месяц.

Отсутствие документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее материнство, препятствует реализации этой женщиной своих социальных прав и не дает ей возможности выступать в качестве законного представителя ребенка.

Также сообщается, что ребенок родился в Московской области, а в его свидетельстве о рождении в качестве матери указана другая фамилия, то есть женщина юридически не оформила свое материнство. Этому препятствует отсутствие у нее паспорта. Также это не дает ей других социальных прав.

Единственным законным представителем малыша является отец, который находился в тюрьме и освободился 15 июня.

Кроем того, мать ребенка сейчас снова беременна.

Районным органам опеки и попечительства и социальной защиты населения района и главе администрации района прокуратура внесла представление.

Все уполномоченные органы принимают срочные меры по оформлению документов членов семьи и получению соответствующих мер социальной поддержки.

Ситуация находится на контроле.