Губернатор ввел мораторий на выкупную стоимость участков

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ввел мораторий на выкупную стоимость участков в случае перераспределения. Жители региона смогут в этом случае его приобрести за 15% от кадастровой стоимости.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, вопрос о высокой цене земли, требующей узаконивания, но уже используемой гражданами, Ивану Белозерцеву задали во время его отчета перед населением. Женщина сообщила, что живет в частном доме, где по документам участок составляет 10 соток, а по факту — 15.

В связи с этим глава региона принял решение ввести мораторий на стоимость земельных участков для граждан.

«Согласно подписанному Иваном Белозерцевым постановлению, размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности при перераспределении их с земельными участками, находящимися в собственности Пензенской области, и земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, уменьшена до 15% кадастровой стоимости», — отмечают в пресс-центре.

Например, в случае перераспределения земельного участка для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства из государственной собственности в частную площадью 300 кв. м размер такой платы на территории города Пензы будет составлять около 18 тысяч рублей (вместо 120 000 руб.), дачного хозяйства или садоводства — около 11 тысяч рублей (вместо 75 000 руб.), на территории города Кузнецка для индивидуального жилищного строительства (личного подсобного хозяйства) — около 15 тысяч рублей (вместо 98 000 руб.).

Напомним, самовольное занятие земли является незаконным и влечет штрафные санкции.