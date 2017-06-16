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В Пензенской области мужчина насиловал 10-летнего сына

16 июня в 11:23 762 просмотра

36-летнего жителя Пензенской области признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении своего ребенка.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, мужчина под угрозой физического наказания подвергал 10-летнего сына сексуальному насилию.

Мать знала об этом, но боялась заявить в полицию, так как муж не раз избивал ее и угрожал убить. Однако женщина все-таки рассказала о насилии главе администрации сельсовета, который и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Пострадавшему ребенку оказали реабилитационную психологическую помощь.

«Кроме того, учитывая образ жизни родителей, которые характеризуются с отрицательной стороны, нигде не работают, а также тот факт, что семье имеется еще двое малолетних детей, реализована процедура лишения отца и матери родительских прав», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Людмила Фомина.

В ходе стационарной комплексной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы мужчину признали вменяемым.

Суд назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, приговор в законную силу не вступил.


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