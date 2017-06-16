Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Кубок Конфедераций будут защищать корабли черноморского флота
Холодное лето грозит ускорением инфляции
Семь китайских туристов упали с эскалатора в московском метрополитене
«Прямая линия» с Владимиром Путиным в прямом эфире. LIVE
Ритейлерам рекомендовали снижать цены при получении скидки от поставщика
Во время «Прямой линии» на связь с президентом выйдет большее число регионов
В Саратове открылась выставка живописца Михаила Аринина
Умер народный артист Алексей Баталов
Ученые рассчитали нормы потребления алкоголя
В регионах страны растут цены на бензин

Минобороны проверяет информацию об уничтожении главаря ИГ

16 июня в 11:41 198 просмотров
«Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади. Предположительно, он погиб в результате удара российской авиации.

" data-title="Минобороны проверяет информацию об уничтожении главаря ИГ — Пенза-пресс, рунет за день">

Министерство обороны Российской Федерации проверяет информацию об уничтожении лидера «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади. Предположительно, он погиб в результате удара российской авиации.

Как сообщает РИА Новости, главу террористов могли уничтожить 28 мая во время совещания в южном предместье Ракки.

Жертвами этого удара российской авиации стали высокопоставленные боевики, входившие в состав «военного совета» террористической организации, запрещенной в России, и около 330 террористов.

11 июня Daily Mail со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что лидер группировки аль-Багдади, предположительно, тоже был ликвидирован в результате авиаудара по Ракке. Эта информация не нашла пока своего официального подтверждения.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=ol3n773ov9s

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics