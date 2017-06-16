Минобороны проверяет информацию об уничтожении главаря ИГ

Министерство обороны Российской Федерации проверяет информацию об уничтожении лидера «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади. Предположительно, он погиб в результате удара российской авиации.

Как сообщает РИА Новости, главу террористов могли уничтожить 28 мая во время совещания в южном предместье Ракки.

Жертвами этого удара российской авиации стали высокопоставленные боевики, входившие в состав «военного совета» террористической организации, запрещенной в России, и около 330 террористов.

11 июня Daily Mail со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что лидер группировки аль-Багдади, предположительно, тоже был ликвидирован в результате авиаудара по Ракке. Эта информация не нашла пока своего официального подтверждения.