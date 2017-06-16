Минобороны проверяет информацию об уничтожении главаря ИГ

Как сообщает РИА Новости, главу террористов могли уничтожить 28 мая во время совещания в южном предместье Ракки.
Жертвами этого удара российской авиации стали высокопоставленные боевики, входившие в состав «военного совета» террористической организации, запрещенной в России, и около 330 террористов.
11 июня Daily Mail со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что лидер группировки аль-Багдади, предположительно, тоже был ликвидирован в результате авиаудара по Ракке. Эта информация не нашла пока своего официального подтверждения.