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Жителя Пензенской области приговорили к 180 часам работ за экстремизм

16 июня в 12:03 198 просмотров

20-летнего жителя Каменского района Пензенской области признали виновным в размещении экстремистских изображений и аудиозаписей в Интернете.

По информации пресс-службы СУ СК России по Пензенской области, с июня 2012 по август 2015 года молодой человек размещал на своей странице в социальной сети графические изображения и аудиозаписи. Психолого-лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что эти публикации содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы по признакам расы, национальности, происхождения и отношения к религии.

«Факты противоправных действий выявили в результате взаимодействия следователей СК России с центром противодействия экстремизму УМВД по Пензенской области», — говорится в сообщении.

Суд назначил ему 180 часов обязательных работ, приговор в законную еще силу не вступил.


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