Пензенцы проигнорировали слушания о поправках в Устав Пензы

Слушания продлились около пяти минут. На них присутствовало 7 человек, пять из которых были журналистами, а остальные двое, по-видимому, сотрудниками мэрии. Пензенцы, как это нередко бывает, проигнорировали эту процедуру, которая дает им право непосредственно участвовать в управлении городом.

Депутат Гордумы Алексей Шуварин, представлявший проект поправок в Устав, отметил, что они публиковались в СМИ — муниципальной газете «Пенза» (№ 7 от 10 мая). Там же было размещено сообщение о дате, времени и месте проведения публичных слушаний. При этом он не упомянул, что тираж газеты — 200 экземпляров. И хотя ее электронная копия размещается на сайте Гордумы (седьмого номера там, к слову, не оказалось), фактическая информированность пензенцев по вопросу слушаний опять оказалась минимальной.

Изменения в Устав, которые всегда выносятся на слушания, на этот раз касались вопросов во многом технических, но чрезвычайно важных. Как ранее писало ИА «Пенза-Пресс», они, в частности, устанавливают новые случаи, при которых возможна отставка главы города и расторжение контракта с главой администрации. После заседания думской комиссии 14 июня зампред Гордумы Иван Краснов сообщил журналистам, что поправки связаны с внесением изменений в федеральные законы в части ужесточения ответственности чиновников за коррупционные правонарушения.

«Это связано с модернизацией антикоррупционного законодательства в стране», — добавил депутат.

Если поправки будут одобрены (а в этом нет сомнения), контракт с главой администрации Пензы можно будет расторгнуть в судебном порядке на основании заявления главы региона в связи с несоблюдением ограничений, запретов, а также неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции». В свете скандала с депутатскими декларациями эта норма выглядит более чем актуальной.

Как пояснил в ходе слушаний Алексей Шуварин, к проекту поступили две поправки. Одна них — чисто техническая — предлагала исключить из него отдельные пункты, «касающиеся поименования должностей в Уставе города Пензы». Вторая поправка поступила от администрации Пензы. Она связана с изменениями в процедуру привлечения кредитных средств.

«Согласно Бюджетному кодексу у нас заимствование может осуществлять местная администрация, а финансовое управление как орган, который исполняет бюджет, ведет долговую муниципальную книгу: на единый счет бюджета поступает сумма заимствования, и в соответствии с принятым бюджетом, мы производим ее расходование», — отметила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

По ее словам, поправка предполагает, что управление теперь станет заключать контракты и кредитные договоры от имени муниципального образования.

Обсуждения внесенных поправок не последовало. Публичные слушания продлились чуть больше пяти минут. Их материалы будут вынесены на июньскую сессию Гордумы, на которой будут приняты поправки в Устав Пензы.