На пензенских улицах ведется ремонт дорог

По информации пресс-службы городской администрации, старый бордюрный камень демонтируется на улицах Калинина, Славы, Рахманинова, Кирпичной, Ленина и Г. Титова.

Новый бордюрный камень устанавливается на проезжей части улиц Пушкина, Беляева, З. Космодемьянской, Мира, Володарского, Московской, Ставского и Терешковой.

На улице Леонова укладывают асфальт. Фрезерование проводится на улицах Пушанина и Красной, на улице Петровской ведется ямочный ремонт.

Кроме того, струйно-инъекционным методом ремонтируют дороги на улицах Транспортной, Кривозерье, Тарханова, Красная Горка и Красной.

