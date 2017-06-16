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На пензенских улицах ведется ремонт дорог

16 июня в 12:25 162 просмотра

На дорогах города Пензы работает 25 ремонтных бригад.

По информации пресс-службы городской администрации, старый бордюрный камень демонтируется на улицах Калинина, Славы, Рахманинова, Кирпичной, Ленина и Г. Титова.

Новый бордюрный камень устанавливается на проезжей части улиц Пушкина, Беляева, З. Космодемьянской, Мира, Володарского, Московской, Ставского и Терешковой.

На улице Леонова укладывают асфальт. Фрезерование проводится на улицах Пушанина и Красной, на улице Петровской ведется ямочный ремонт.

Кроме того, струйно-инъекционным методом ремонтируют дороги на улицах Транспортной, Кривозерье, Тарханова, Красная Горка и Красной.


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