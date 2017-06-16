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В пензенском заповеднике появился зверь-оборотень. ВИДЕО

16 июня в 13:05 128 просмотров
«Приволжская лесостепь» появился новый обитатель — Тануки, или зверь-оборотень, как называют его в японской мифологии. Ученые окрестили животное енотовидной собакой.

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В пензенском заповеднике «Приволжская лесостепь» появился новый обитатель — Тануки, или зверь-оборотень, как называют его в японской мифологии. Ученые окрестили животное енотовидной собакой.

О находке сообщили в группе «Это Пенза, Карл!» представители «Приволжской лесостепи».

По словам пресс-секретаря Виктории Бекбулатовой, енотовидную собаку обнаружил 13 июня на одном из заповедных участков «Островцовской лесостепи» вблизи сурчиных нор директор заповедника Александр Добролюбов.

«Предположительно, енотовидная собака осматривала территорию для возможного переселения. У сурков очень удобные норы, а самое главное, — нор большое количество, именно поэтому многие животные выбирают их в качестве жилища. Вид енотовидной собаки — новый для фауны заповедника. И сказать, как повлияет новое животное на жизнь других обитателей, пока нельзя», — пояснила Виктория Бекбулатова.

Родиной енотки являются лесные и горнолесные области Китая, Северо-Восточного Индокитая, Японии и Кореи, на юге Амурской области и в Уссурийском крае. В России это животное встречается редко — в европейской части, на севере Кавказа. В Пензенской области енотовидных собак очень мало, они встречают лишь в Земетчинском и Вадинском районах.

Согласно японской мифологии, эти животные символизируют счастье и благополучие.

Фотография: Фото и видео предоставлено Викторией Бекбулатовой

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