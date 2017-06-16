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Экс-заместитель Фейгиной возглавил МКП «Теплоснабжение»

16 июня в 12:26 286 просмотров
, занимавший должность заместителя начальника управления культуры города Пензы в течение полутора лет и недавно покинувший ее, назначен директором МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

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Михаил Кудимов, занимавший должность заместителя начальника управления культуры города Пензы в течение полутора лет и недавно покинувший ее, назначен директором МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

Как пояснил корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» источник в администрации города, к своим обязанностям новый руководитель приступил 25 мая, однако нигде это не афишировалось. Прежний директор компании Инна Синюкова остается работать заместителем. Соответствующие изменения уже появились на сайте предприятия в разделе «Контакты».

Стоит отметить, что в конце апреля начальник городского управления ЖКЖ Андрей Гришин сообщил, что к концу года будет завершена приватизация МКП «Теплоснабжение г. Пензы». Также он отметил, что предприятие имеет большие долги, которые складываются из-за задолженности управляющих компаний и населения. Она «держится в районе миллиарда».

Ранее Кудимов работал начальником управления ЖКХ города Пензы (май-ноябрь 2015 года).

Сергей Максимов

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/

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