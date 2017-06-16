Экс-заместитель Фейгиной возглавил МКП «Теплоснабжение»

Как пояснил корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» источник в администрации города, к своим обязанностям новый руководитель приступил 25 мая, однако нигде это не афишировалось. Прежний директор компании Инна Синюкова остается работать заместителем. Соответствующие изменения уже появились на сайте предприятия в разделе «Контакты».
Стоит отметить, что в конце апреля начальник городского управления ЖКЖ Андрей Гришин сообщил, что к концу года будет завершена приватизация МКП «Теплоснабжение г. Пензы». Также он отметил, что предприятие имеет большие долги, которые складываются из-за задолженности управляющих компаний и населения. Она «держится в районе миллиарда».
Ранее Кудимов работал начальником управления ЖКХ города Пензы (май-ноябрь 2015 года).
Сергей Максимов