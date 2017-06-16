До окончания акции «Жаркие цены» осталось две недели

Хоть лето не радует пензенцев теплой погодой, Город Спутник по-прежнему остается отличным местом для проведения свободного времени, а для будущих новоселов продолжают действовать «Жаркие цены» на квартиры. В рамках акции можно приобрести жилье в готовом доме со скидкой до 5 000 рублей с квадратного метра.

В рамках акции можно приобрести квартиру-студию площадью от 27,4 кв. м, однокомнатную — от 40,7 кв. м или двухкомнатную — от 49,2. Список квартир, которые участвуют в акции, приводится в условиях акции на сайте застройщика. Приобрести студию можно менее чем за один миллион рублей, двушку — менее чем за два миллиона, а цена на однокомнатные квартиры зафиксирована и составляет полтора миллиона рублей.

«Жаркие цены» действуют на ряд квартир в строениях № 57 (ул. Изумрудная, 1) и № 64 (ул. Фонтанная, 11). 57-е строение уже сдано, жильцы активно заселяются. Срок сдачи 64-го — июнь 2017 года, работы ведутся в срок и близятся к завершению.

57-й — один из трех домов ЖК «Лазурный», который расположен на набережной Города Спутника. Главная особенность комплекса — улучшенное благоустройство закрытой охраняемой дворовой территории. Жителей ждут места для отдыха, игровые площадки для детей разного возраста, зона воркаута и собственный фонтан во дворе. Большая часть парковочных мест вынесена за пределы двора.

Строение № 64 — это четырехсекционный дом в квартале от Фонтанной площади. Рядом с ним расположилась школа Города Спутника, а в непосредственной близости от него — все ключевые объекты инфраструктуры.

Более подробную информацию можно получить на официальной сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru, в офисах продаж на ул. Радужной, 1 (Город Спутник), ул. Московской, 107 и на пр. Строителей, 82, а также по телефону 28−28−28.