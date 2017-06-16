Пензу посетит народный артист СССР Василий Лановой

19 июня на сцене пензенского областного драматического театра имени Луначарского состоится общественно-патриотическая акция-концерт народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового «Спасибо за верность, потомки!» (0+).

Как сообщает руководитель литературно-драматургической части пензенского областного драматического театра Виталий Соколов, начнется концерт в 17.00 на большой сцене.

Напомним, актер получи широкую известность после таких фильмов, как «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина» и «Война и мир».