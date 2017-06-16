Tele2 продлил прием заявок на конкурс «Навстречу переменам»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.

Социальные предприниматели из разных регионов России могут подать заявку на участие в конкурсе до 18.00 23 июня. В конкурсе рассматриваются проекты, создающие новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей.

В этом году интерес к конкурсу проявили 425 потенциальных участников. 119 из них уже отправили заявки на участие в конкурсе, 306 — завершают их оформление на сайте. Большая часть заявок поступила из Сибири и с Урала, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Подать заявку может любой человек или некоммерческая организация. Каждая будет оцениваться по трем основным критериям:

— выявлена острая и важная проблема детства в регионе;

— предложено новое решение проблемы; организация/проект находится на ранней стадии развития (старт-ап);

— заявку подает автор идеи или руководитель организации, созданной для решения проблемы; он готов участвовать во всех мероприятиях конкурса и программы «Инкубатор».

В финал выйдут восемь участников. Авторы четырех лучших проектов, по мнению взрослого и детского жюри, получат гранты в размере 1 200 000 рублей, для оставшихся четырех проектов-финалистов будут предоставлены специальные условия по сбору средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Также все финалисты примут участие в программе поддержки проектов «Инкубатор», которая включает в себя образовательный блок, состоящий из мастер-классов, семинаров и тренингов, помощь наставников и кураторов из сферы бизнеса и некоммерческого сектора, обмен опытом с другими представителями сообщества социальных предпринимателей России.

Конкурс будет проходить в несколько этапов:

24 апреля — 23 июня — на сайте фонда будет осуществляется прием заявок от социальных предпринимателей со всей России.

26 июня — 7 июля — пройдут волонтерские чтения заявок, где сотрудники компаний-партнеров фонда рассмотрят и оценят каждый проект.

9 июля — 4 августа — представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут оценку участников. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в следующий этап конкурса. Параллельно с экспертизой все заявки будут проверены на предмет достоверности предоставленной информации.

4 августа — 1 ноября — участники, вошедшие в шорт-лист, посетят обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью один-два дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут интервью с каждым участником, в результате чего будут определены восемь финалистов.

30 ноября — финалисты будут приглашены в Москву для очной защиты проекта перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и детей сотрудников компаний. Они оценят бизнес-планы и презентации конкурсантов по критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества конкурсанта. После этого будут объявлены получатели грантов и привилегий.

В 2016 году в конкурсе «Навстречу переменам» приняли участие более 300 социальных предпринимателей, предложивших решения различных проблем детства. Победителями стали четыре проекта:

— Московский инклюзивный театр «Взаимодействие», в котором задействованы актеры с синдромом Дауна. Театр не только позволяет подросткам получить профессиональную сценическую подготовку, но и меняет отношение общества к особенным детям и взрослым, раскрывая способности и личные качества актеров;

— Уральский проект по созданию специальных велосипедов для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Такие велосипеды помогают детям передвигаться практически без посторонней помощи, а также являются полноценным средством реабилитации и социализации;

— Алтайский проект по изготовлению приборов для улучшения качества жизни слепых и слабовидящих детей. Приспособления помогают социализироваться детям, которые «скованы» своим недугом и стесняются использовать белую трость.

— Кузбасский проект iDiabet-Mobile — мобильное приложение для детей с сахарным диабетом первого типа, которое вовлекает их в контроль за уровнем глюкозы крови в игровой и познавательной форме.