Успешные многодетные родители рассказали о секрете счастья

Будучи студентами Мария и Андрей Исаевы познакомились в Пензенской области на дискотеке и полюбили друг друга с первой встречи, с тех пор они неразлучны уже более 20 лет.

От автора: об Исаевых из села Чертково Бессоновского района Пензенской области я узнал из городских новостей: они стали одними из призеров конкурса «Успешная семья Приволжья». Я встретился с Андреем и Марией в одном из скверов Пензы, где они мне рассказали историю создания своей семьи.



В 1996 году Андрей учился в сельхозакадемии, Маша была студенткой пединститута — у них была обычная студенческая жизнь: учеба, дом, прогулки с друзьями. Общие знакомые пригласили их вечером на дискотеку, где они впервые и увидели друг друга.

— Мы с ней сразу подружились и стали общаться как друзья. Она нравилась мне, Маша была красивой, а я был скромным и долгое время не решался предложить серьезные отношения, — поделился Андрей Исаев. — Студенческие годы — это, в первую очередь, голодные годы. Маша подкармливала меня, пока я сидел за учебниками и готовился к диплому. Смешно, но, пожалуй, самым приятным моментом было просто элементарно хорошо поесть. Она тогда училась заочно и уже работала в школе, поэтому могла купить мне продуктов и сделать вкусный обед.

Марии же понравилось в Андрее то, что он был всегда честным и просто не умел врать. Он резко отличался от сверстников своей интеллигентностью: не матерился и постоянно читал.

— Есть такая фраза: пробежала искра между людьми. Мне кажется, это было то самое чувство, — рассказала моя собеседница.

Они вместе ходили на пляж летом, танцевали на дискотеках, гуляли, спустя два месяца общение переросло во что-то серьезное. Но Андрей понимал, что, возможно, им не быть вместе, так как по окончании академии родители планировали его забрать к себе в Мурманск — за две тысячи километров от любимой. Туда его близкие переехали из Пензы.

— Мы решили для себя всегда быть вместе, — объяснила Мария. — Поэтому за месяц до того, как Андрей должен был получить диплом и уехать, мы внезапно объявили о женитьбе родителям. И до его отъезда, в 1997 году, сыграли свадьбу. Так Андрей остался со мной в Пензенской области.

Однако влюбленные все равно отправились в Мурманск, но уже в свадебное путешествие.

— В свадебное путешествие по Северу! — С улыбкой уточнил глава семейства. — Родителям тогда все равно надо было уезжать обратно, поэтому поехали вместе с ними. Было аномально жаркое лето для Мурманска, до 30 градусов: обычно там дожди и ветер, а тут — солнце. Мы как будто привезли с собой лето из Пензы.

После свадьбы молодожены поселились в доме у родителей Марии в селе Чертково Бессоновского района, в то время они не могли позволить собственное жилье: Андрей только устроился на местный завод инженером, а супруга трудилась учителем.

Спустя год семейной жизни у Исаевых родился первый ребенок — сын Даниил. Молодые родители были полны волнения и заботились о ребенке строго по инструкции.

— Рождение сына для меня было безумной радостью. Мы читали разные книги о том, как ухаживать за ребенком, как кормить. В деревенском доме не было горячей воды, приходилось греть воду в тазиках до определенного градуса: купали малыша день с марганцовкой, день с ромашкой, по часам кормили — все было таким необычным и новым, — рассказал счастливый отец.

Для мамы появление на свет Даниила было чем-то большим, чем просто радостью: «Когда я впервые увидела Андрея, у меня первый раз в жизни возникла такая мысль в голове, что я хочу, чтобы мой сын был похож именно на него». Сын действительно вырос копией отца.

— Они оба еще носят очки, а когда надевают похожие костюмы, то их почти не отличить! — поделилась Мария Исаева.

Спустя полтора года после рождения Даниила в семье Исаевых появилась дочь Дарья. «Как опытные родители, мы уже знали, что можно купать и не каждый день и не всегда с ромашкой и марганцовкой!» — радостно добавил мой собеседник.

Жизнь Исаевых протекала размеренно: Мария продолжала преподавать и воспитывать детей, Андрей «поднимался по карьерной лестнице» и устроился на работу уже на завод в Пензу, где со временем смог вместе с женой накопить на постройку своего собственного дома. В 2003 году они переехали от родителей в жилье, построенное своими руками.

В 2007 году в семье появился и третий ребенок — дочь Ульяна. Мама заметила забавное совпадение: «Я сама в семье третий ребенок. Мой брат старше меня на десять лет, сестра — на семь лет, и в нашей семье так получилось: мальчик и две девочки, и Ульяна, как я, младше брата на десять лет и младше сестры на восемь».

— У нас осталось много друзей со студенческих времен. Семь разных семей дружат с 1992 года. У всех примерно одинаковый возраст, и когда родилась Ульяна, у остальных семей было по одному ребенку — в течение года в пяти из них появился второй. Мы стали примером для своих друзей, — поделился Андрей.

Сейчас старшему сыну 19 лет, он пошел по стопам отца, поступил на одну из самых престижных инженерных профессий в МГТУ им. Н. Э. Баумана . Вообще связь инженера и учителя у Исаевых в крови: родители Марии и Андрея работали на таких же специальностях.

В Чертково эту семью называют интеллигентной, примером для других. Дети учатся на пятерки, активно участвуют в конкурсах, ходят в кружки, родители же честно трудятся и помогают близким — все вместе они увлекаются литературой, музыкой, кино, делятся впечатлениями между собой и обсуждают. Успех своих детей глава Исаевых объясняет тем, что «лучшим подарком в нашей семье считалась книга».

— Я думаю, что нет разницы, где ты живешь: в Пензе, Мурманске или в глубинке, как мы. Человек должен сам себя сделать, независимо от места. Как в старой поговорке: не место красит человека, а человек место, — закончила Мария.

Олег Денисов

Газета «Репортер. Пенза» 24 от 13 июня 2017 года