В Пензе производителя намерены наказать за схожесть названия с брендом Bosca

Пензенское УФАС подозревает ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» в нарушении антимонопольного законодательства. По данным пресс-службы ведомства, компания производит напитки, названия которых похожи на наименование продукции известного бренда Bosca.

«Согласно справке ФГБУ «ФИПС», обозначения, используемые при оформлении продукции ООО «Объединенные пензенские водочные заводы», являются сходными до степени смешения с указанным товарным знаком. Они ассоциируются с ним в целом в силу сходства изобразительных элементов, графического и фонетического сходства «BOSCO"/"BELBOSCO» и «BOSCA», а также сходства композиционного расположения изобразительных элементов», — отмечает пресс-служба управления.

Правообладатель зарегистрированного товарного знака считает, что пензенское предприятие нарушает его исключительные права и получает необоснованные конкурентные преимущества, используя его репутацию.

Пензенское УФАС обнаружило признаки нарушения закона о защите конкуренции, возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.