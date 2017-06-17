В Пензе производителя намерены наказать за схожесть названия с брендом Bosca

«Согласно справке ФГБУ «ФИПС», обозначения, используемые при оформлении продукции ООО «Объединенные пензенские водочные заводы», являются сходными до степени смешения с указанным товарным знаком. Они ассоциируются с ним в целом в силу сходства изобразительных элементов, графического и фонетического сходства «BOSCO"/"BELBOSCO» и «BOSCA», а также сходства композиционного расположения изобразительных элементов», — отмечает пресс-служба управления.
Правообладатель зарегистрированного товарного знака считает, что пензенское предприятие нарушает его исключительные права и получает необоснованные конкурентные преимущества, используя его репутацию.
Пензенское УФАС обнаружило признаки нарушения закона о защите конкуренции, возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.