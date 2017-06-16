Пензячка пожаловалась на свалку в центре города

В Пензе на ул. Плеханова, 6 образовалась свалка. Об этом в « Жалобную книгу » ИА «Пенза-Пресс» написала горожанка.

По ее словам, помойка находится на огороженной территории.

«Есть ли возможность как-то повлиять на ситуацию? Все-таки центр города!» — возмутилась она.

Информагентство направило по данному поводу официальный запрос.