Пензячка пожаловалась на свалку в центре города

По ее словам, помойка находится на огороженной территории.
«Есть ли возможность как-то повлиять на ситуацию? Все-таки центр города!» — возмутилась она.
Информагентство направило по данному поводу официальный запрос.
В Пензе на ул. Плеханова, 6 образовалась свалка. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написала горожанка.
По ее словам, помойка находится на огороженной территории.
«Есть ли возможность как-то повлиять на ситуацию? Все-таки центр города!» — возмутилась она.
Информагентство направило по данному поводу официальный запрос.