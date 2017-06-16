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Пензячка пожаловалась на свалку в центре города

16 июня в 15:41 338 просмотров
, 6 образовалась свалка. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написала горожанка.

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В Пензе на ул. Плеханова, 6 образовалась свалка. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написала горожанка.

По ее словам, помойка находится на огороженной территории.

«Есть ли возможность как-то повлиять на ситуацию? Все-таки центр города!» — возмутилась она.

Информагентство направило по данному поводу официальный запрос.

Фотография: Фото автора жалобы

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