Пензенская область и провинция Цзянси будут развивать сотрудничество

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал соглашение между правительством региона и Народным правительством провинции Цзянси, согласно которому предполагается укрепить сотрудничество в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Подписание состоялось в рамках второго заседания Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. Заседание провели полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и член Госсовета КНР Ян Цзечи, сообщает пресс-центр облправительства.

По словам Михаила Бабича, в рамках соглашений предусмотрена работа по открытию новых предприятий, осуществлению взаимовыгодных экономических проектов. Кроме того, включена деятельность по студенческому обмену и гуманитарному сотрудничеству.

«На сегодняшний день было подписано 27 различных соглашений между регионами нашего округа и, соответственно, регионами, входящими в программу «Волга-Янцзы» со стороны китайских партнеров», — сообщил Михаил Бабаич в интервью информагентству ТАСС.

Иван Белозерцев отметил важность закрепления межрегиональных российско-китайских связей.

«С китайскими партнерами у нас налажено тесное взаимодействие во многих сферах. В частности, есть перспектива сотрудничества в области биомедицины. Организованы экспортные поставки пензенских производителей кондитерского кластера в Китай. Приоритетным является сотрудничество, направленное на развитие агропромышленной отрасли. Один из проектов, который находится на стадии практического осуществления — это создание сельскохозяйственного парка в Пензенской области.

«Думаю, что деловые контакты на межрегиональном уровне будут способствовать дальнейшему укреплению промышленных, научных, сельскохозяйственных и культурных связей в интересах жителей российских регионов и китайских провинций», — подчеркнул глава региона.