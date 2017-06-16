РЕН ТВ и Вася Ложкин взяли «Медиабренд»

Серия анимационных заставок РЕН ТВ и Васи Ложкина победила в номинации «Лучший имиджевый проморолик канала».

Награду получили семь анимационных роликов, посвященных популярным проектам РЕН ТВ. Это «Новости», кино, программы Игоря Прокопенко «Военная тайна» и «Территория заблуждений», музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль», концерты Михаила Задоронова и программа «Званый ужин» (все — 16+).

Данная серия (16+) — это пересказ проектов телеканала в форме современных анимационных комиксов со взрослым юмором, которые объединяют представителей двух аудиторий — ТВ-зрителей и пользователей соцсетей.

Автор идеи — В. Тюлин, генеральный директор телеканал РЕН ТВ.

Художник — В. Ложкин.

CGI — РЕН Дизайн.

Продюсер — А. Тупицын.

Сценарий — Е. Карчевская.

Всех персонажей озвучил шоумен Тимур Родригез.

Также РЕН ТВ получил следующие награды премии «Медиабренд» — 2017:

2 место в номинации «Лучший копирайт» за ролик «Грань будущего»;

2 место в номинации «Лучшее использование звука» за ролик «Блэйд»;

3 место в номинации «Самое смешное промо» за ролик «От заката до рассвета Я тебя»;

3 место в номинации «Лучший проморолик документальной, аналитической или новостийной программы, спецвыпуска или спецрепортажа» за ролик «Тайны Чапман».