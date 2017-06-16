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Фронтмен группы Kiss намерен запатентовать «козу»

16 июня в 16:37 248 просмотров
, лидер группы Kiss, намерен запатентовать рокерский жест «коза».

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Американский музыкант Джин Симмонс, лидер группы Kiss, намерен запатентовать рокерский жест «коза».

По словам артиста, он первым использовал распальцовку с торчащим мизинцем и указательным пальцем в 1974 году во время тура Hotter Than Hell. В подтверждение он приложил к заявке видео с гастролей, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Однако есть информация, что подобный жест за восемь лет до названного тура использовал Джон Леннон на обложке сингла Yellow Submarine / Eleanor Rigby.

Рокерская «коза» используется в знак одобрения исполнителю. Этот жест известен с античных времен — его применяли греческие и римские ораторы.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=BCoKdGuFhBg

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