Фронтмен группы Kiss намерен запатентовать «козу»

По словам артиста, он первым использовал распальцовку с торчащим мизинцем и указательным пальцем в 1974 году во время тура Hotter Than Hell. В подтверждение он приложил к заявке видео с гастролей, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Однако есть информация, что подобный жест за восемь лет до названного тура использовал Джон Леннон на обложке сингла Yellow Submarine / Eleanor Rigby.

Рокерская «коза» используется в знак одобрения исполнителю. Этот жест известен с античных времен — его применяли греческие и римские ораторы.