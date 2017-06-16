Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Пензенцам предлагают сдать оружие за вознаграждение
Пензенских торговцев «с рук» не пугают штрафы
Левченко отчиталась перед пензенцами о проделанной работе
В лагерь к пензенским детям приехали «Ночные волки»
Пензенцы обсуждают поступок водителя троллейбуса
На реконструкцию стадиона «Зенит» в Пензе выделят 21,8 млн рублей
В Пензе депутат призвал ГИБДД разобраться с вопросом парковок
В Пензенском районе ликвидируют свалку
В Заречном организуют освещение дороги около Ахунской проходной
Пензячка пожаловалась на свалку в центре города

В Пензе большегрузы разбивают асфальт на отремонтированных улицах — депутат

16 июня в 16:53 372 просмотра

На заседании комиссии пензенской Гордумы депутат Анатолий Овчаренко поднял вопрос о необходимости запрета большегрузам проезжать по территории города.

«Сейчас в городе делается благое дело, город преображается. Досадно, обидно и больно смотреть, когда фура весом под 40 тонн едет по городу. В частности, по улице Кулакова — там еще даже разметки нет, асфальт еще не набрал силу, и [после проезда большегруза на нем] появляется «лодочка», — сказал депутат.

По его словам, ситуацию осложняют и фуры, которые привозят продукты в супермаркеты.

«Есть же на окраине города логистические базы, пусть арендуют и пусть развозят [продукты] на малотоннажных автомобилях. Необходимо установить дополнительные знаки, дополнительных полицейских и запретить въезд. Я понимаю, если мусорная машина или «КамАЗ» какой-то подвозит асфальт — это временное явление, но когда все это превращается в систему, — так быть не должно», — добавил Анатолий Овчаренко.

Глава города Валерий Савельев, в свою очередь, отметил, что поднятый вопрос должен рассматриваться на комиссии Гордумы по ЖКХ.

«Я думаю, пусть управление ЖКХ проработает этот вопрос и даст свои предложения», — подчеркнул он.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics