«Сейчас в городе делается благое дело, город преображается. Досадно, обидно и больно смотреть, когда фура весом под 40 тонн едет по городу. В частности, по улице Кулакова — там еще даже разметки нет, асфальт еще не набрал силу, и [после проезда большегруза на нем] появляется «лодочка», — сказал депутат.



По его словам, ситуацию осложняют и фуры, которые привозят продукты в супермаркеты.



«Есть же на окраине города логистические базы, пусть арендуют и пусть развозят [продукты] на малотоннажных автомобилях. Необходимо установить дополнительные знаки, дополнительных полицейских и запретить въезд. Я понимаю, если мусорная машина или «КамАЗ» какой-то подвозит асфальт — это временное явление, но когда все это превращается в систему, — так быть не должно», — добавил Анатолий Овчаренко.



Глава города Валерий Савельев, в свою очередь, отметил, что поднятый вопрос должен рассматриваться на комиссии Гордумы по ЖКХ.



«Я думаю, пусть управление ЖКХ проработает этот вопрос и даст свои предложения», — подчеркнул он.