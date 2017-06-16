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В Пензе депутат призвал ГИБДД разобраться с вопросом парковок

16 июня в 17:04 366 просмотров

Депутат Гордумы Анатолий Овчаренко на комиссии 16 июня вновь поднял вопрос с парковками в Пензе.

«В Пензе много парковок — у областной больницы красиво все сделано. Там парковка наполовину пустая, то же — на парковке на ул. Кирова. А автомобилисты ставят свои машины, где попало.

Система есть, но со стороны ГАИ она работает недостаточно, полумеры какие-то. Надо навести порядок: водители должны оставлять свой транспорт там, где положено», — сказал депутат, предложив пригласить на заседания Гордумы представителей ГИБДД и обсудить с ними этот вопрос.

Глава города Валерий Савельев попросил представителей городского управления ЖКХ подготовить информацию по данному вопросу. Ожидается, что вопрос организации парковок будет рассматриваться в Гордуме в октябре.


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