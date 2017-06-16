В «Вайбере» появились новые опции

Разработчики популярного мессенджера объявили о выпуске новой версии приложения для Android и iOS, в которой будет целый ряд полезных нововведений, сообщает « Российская газета ».

Версия для Android предусматривает поиск информации на сайтах и сервисах (например, YouTube) непосредственно в приложении Viber. Контент можно сразу отправить собеседнику.

Также стало возможным найти GIF-изображения и стикеры при помощи ключевых слов. Эта возможность появилась в Android.

Кроме того, приложение предусматривает переадресацию голосовых звонков — в том случае, если пользователь с нулевым балансом в Viber пытается совершить вызов в Viber Out, то мессенджер автоматически переведет звонок на приложение абонента, если оно у него установлено, говорится в сообщении.

И еще одно нововведение — поддержка rich-уведомлений. С помощью них можно отвечать на сообщение стикером в панели уведомлений.

Помимо этого, теперь магазины могут выставлять покупателям счета через Viber с помощью сервиса «Яндекс.Касса». Оплатить покупку можно также в мессенджере.