Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Фронтмен группы Kiss намерен запатентовать «козу»
РЕН ТВ и Вася Ложкин взяли «Медиабренд»
Региональные чиновники смогут находиться на госслужбе до 70 лет
Центробанк понизил ключевую ставку
Россияне положительно относятся к появлению в стране Дня отца
Минобороны проверяет информацию об уничтожении главаря ИГ
Кубок Конфедераций будут защищать корабли черноморского флота
Холодное лето грозит ускорением инфляции
Семь китайских туристов упали с эскалатора в московском метрополитене
«Прямая линия» с Владимиром Путиным в прямом эфире. LIVE

В «Вайбере» появились новые опции

16 июня в 17:25 308 просмотров
, в которой будет целый ряд полезных нововведений, сообщает «Российская газета».

" data-title="В «Вайбере» появились новые опции — Пенза-пресс, рунет за день">

Разработчики популярного мессенджера объявили о выпуске новой версии приложения для Android и iOS, в которой будет целый ряд полезных нововведений, сообщает «Российская газета».

Версия для Android предусматривает поиск информации на сайтах и сервисах (например, YouTube) непосредственно в приложении Viber. Контент можно сразу отправить собеседнику.

Также стало возможным найти GIF-изображения и стикеры при помощи ключевых слов. Эта возможность появилась в Android.

Кроме того, приложение предусматривает переадресацию голосовых звонков — в том случае, если пользователь с нулевым балансом в Viber пытается совершить вызов в Viber Out, то мессенджер автоматически переведет звонок на приложение абонента, если оно у него установлено, говорится в сообщении.

И еще одно нововведение — поддержка rich-уведомлений. С помощью них можно отвечать на сообщение стикером в панели уведомлений.

Помимо этого, теперь магазины могут выставлять покупателям счета через Viber с помощью сервиса «Яндекс.Касса». Оплатить покупку можно также в мессенджере.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics