На реконструкцию стадиона «Зенит» в Пензе выделят 21,8 млн рублей

Поправки в бюджет города обсуждались на комиссии Гордумы 16 июня.



По словам начальника финансового управления Пензы Ольги Завьялкиной, безвозмездные поступления в бюджет увеличиваются на 290 млн 664 тысяч рублей, по налоговым и неналоговым доходам — на 775 тыс. рублей.



Она добавила, что по программе «Молодая семья» поступили уведомления на 18 млн 153 тыс. рублей из федерального бюджета, и на 12 млн 223 тыс. рублей — из областного бюджета. На реализацию программы «Формирование современной городской среды» из федерального бюджета выделено 153 млн 719,9 тыс. рублей, из областного — свыше 18 млн рублей.



Кроме того, 21,8 млн рублей из бюджета региона пойдет на реконструкцию стадиона «Зенит» в Пензе, добавила Ольга Завьялкина.



Начальник финансового управления подчеркнула, что также производится перераспределение бюджетных средств в связи с оплатой исполнительных листов: по управлению капитального строительства — на 7 млн 689 тыс. рублей, по управлению образования — на 26 млн 856 тысяч рублей.