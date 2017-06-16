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На реконструкцию стадиона «Зенит» в Пензе выделят 21,8 млн рублей

16 июня в 17:36 250 просмотров
«Зенит».

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21,8 млн рублей из бюджета Пензенской области выделят на реконструкцию стадиона «Зенит».

Поправки в бюджет города обсуждались на комиссии Гордумы 16 июня.

По словам начальника финансового управления Пензы Ольги Завьялкиной, безвозмездные поступления в бюджет увеличиваются на 290 млн 664 тысяч рублей, по налоговым и неналоговым доходам — на 775 тыс. рублей.

Она добавила, что по программе «Молодая семья» поступили уведомления на 18 млн 153 тыс. рублей из федерального бюджета, и на 12 млн 223 тыс. рублей — из областного бюджета. На реализацию программы «Формирование современной городской среды» из федерального бюджета выделено 153 млн 719,9 тыс. рублей, из областного — свыше 18 млн рублей.

Кроме того, 21,8 млн рублей из бюджета региона пойдет на реконструкцию стадиона «Зенит» в Пензе, добавила Ольга Завьялкина.

Начальник финансового управления подчеркнула, что также производится перераспределение бюджетных средств в связи с оплатой исполнительных листов: по управлению капитального строительства — на 7 млн 689 тыс. рублей, по управлению образования — на 26 млн 856 тысяч рублей.


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