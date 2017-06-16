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В лагерь к пензенским детям приехали «Ночные волки» (видео)

16 июня в 19:56 100 просмотров
«Лето безопасности». Акцию с таким названием проводят сотрудники ГИБДД совместно с представителями местного отделения всероссийского мотообъединения «Ночные волки». Инспекторы и байкеры приехали в гости к воспитанникам загородного лагеря «Юность».

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В оздоровительных лагерях Пензенской области проходит «Лето безопасности». Акцию с таким названием проводят сотрудники ГИБДД совместно с представителями местного отделения всероссийского мотообъединения «Ночные волки». Инспекторы и байкеры приехали в гости к воспитанникам загородного лагеря «Юность».

«Для детей из детского оздоровительного лагеря «Юность» проводятся мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма. При их проведении детям напомнили о правилах безопасного поведения вблизи проезжей части, показали, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий», — рассказал инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Педагоги детско-юношеского центра «Спутник» и вожатые лагерей провели соревнования по фигурному вождению велосипеда и тестирование на знание правил дорожного движения. Представители мотоклуба рассказали школьникам о культуре управления двухколесным транспортом и продемонстрировали мотоэкипировку. Ребятам также показали патрульные мотоциклы, поступившие на вооружение пензенской автоинспекции, сообщает телеканал «Экспресс».


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