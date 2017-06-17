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Пензу посетила главред литературного журнала «Лиффт»

17 июня в 09:35 316 просмотров
, главный редактор первого всероссийского литературного журнала «Лиффт» Маргарита Аль.

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Пензу посетила известная поэтесса, главный редактор первого всероссийского литературного журнала «Лиффт» Маргарита Аль.

Она встретилась с начальником городского управления культуры, председателем регионального отделения Союза писателей России Верой Фейгиной. Стороны договорились о выпуске журнала в Пензе.

«С Верой Александровной мы познакомились несколько лет назад в библиотеке им. Чехова в Москве. С тех пор я хотела приехать и познакомиться с ней поближе. На пензенской земле много талантливых поэтов. Их стихи уже стали достойным украшением журнала. Издание журнала «Лиффт» даст дополнительный импульс развитию поэтического движения в Пензе», — сказала она.

В настоящее время с журналом сотрудничают известные пензенские поэты: Лидия Терехина, Екатерина Рылина, Анна Мартышкина, Вера Дорошина, Алина Александрова.

Для современных поэтов сотрудничество с журналом является хорошей возможностью рассказать о своем творчестве. Ежегодно проходит литературный фестиваль «Лиффт», в настоящее время он уже носит статус евразийского, сообщает пресс-служба мэрии.

Вера Фейгина провела для Маргариты Аль экскурсию по городу.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_budut_izdavat_pervyy_vserossiyskiy_literaturnyy_zhurnal_lifft/

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