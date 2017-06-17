Пензенская область договорилась о сотрудничестве с китайской «Asia Communication Alliance»

В КНР в рамках заседания Совета по сотрудничеству регионов ПФО и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и китайской компанией «Asia Communication Alliance».

Как сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области, сотрудничество предполагается в сфере логистики. «Asia Communication Alliance» занимается предоставлением услуг по организации железнодорожных контейнерных перевозок грузов с территории России в Китай на грузовых платформах китайского скоростного железнодорожного поезда «Новый Шелковый Путь».

Стороны договорились об организации поставок пензенской сельхозпродукции и продуктов питания потребителям Центрального Китая.

Сотрудничество облегчит вхождение на рынок КНР, будет способствовать увеличению производственных мощностей и выходу региональных предприятий на международный уровень.