Пензенская область договорилась о сотрудничестве с китайской «Asia Communication Alliance»

Как сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области, сотрудничество предполагается в сфере логистики. «Asia Communication Alliance» занимается предоставлением услуг по организации железнодорожных контейнерных перевозок грузов с территории России в Китай на грузовых платформах китайского скоростного железнодорожного поезда «Новый Шелковый Путь».
Стороны договорились об организации поставок пензенской сельхозпродукции и продуктов питания потребителям Центрального Китая.
Сотрудничество облегчит вхождение на рынок КНР, будет способствовать увеличению производственных мощностей и выходу региональных предприятий на международный уровень.