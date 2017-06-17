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NASA сообщает об изменении цвета Черного моря

17 июня в 10:32 424 просмотра
, сообщается на сайте NASA.

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Военный спутник заместил изменение цвета Черного моря, сообщается на сайте NASA.

Как отмечает ren.tv, цвет изменился с темно-синего до фиолетового.

Ученые считают, что причина — нашествие фитопланктона. Если это подтвердится, то исследователям придется решать экологическую проблему — морю грозит опасность сокращения кислорода.


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