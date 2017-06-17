NASA сообщает об изменении цвета Черного моря

Как отмечает ren.tv, цвет изменился с темно-синего до фиолетового.
Ученые считают, что причина — нашествие фитопланктона. Если это подтвердится, то исследователям придется решать экологическую проблему — морю грозит опасность сокращения кислорода.
Военный спутник заместил изменение цвета Черного моря, сообщается на сайте NASA.
Как отмечает ren.tv, цвет изменился с темно-синего до фиолетового.
Ученые считают, что причина — нашествие фитопланктона. Если это подтвердится, то исследователям придется решать экологическую проблему — морю грозит опасность сокращения кислорода.