Пензенских чиновников наказывают за нарушения в сфере госзакупок

Министерство экономики Пензенской области обнародовало результаты проверок по нарушениям в сфере гозакупок. Анализ провели за январь-май.

За пять месяцев прошли 14 внеплановых и четыре плановые проверки государственных и муниципальных заказчиков. По их результатам возбудили 15 административных дел в отношении должностных лиц.

«Наибольшее число правонарушений связано с несоблюдением сроков размещения информации в реестре контрактов, нарушением порядка и сроков опубликования в единой информационной системе отчетов об исполнении контрактов, а также утверждением конкурсной документации», — сообщает пресс-служба министерства.

Общая сумма наложенных штрафов — 160 тысяч рублей.

В 2016 году возбудили 77 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц государственных и муниципальных заказчиков, штрафы — 944 080,47 рублей.