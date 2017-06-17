В Пензе волонетры «Питомца» просят помочь с покупкой корма для животных

Волонтеры центра помощи бездомным животным «Питомец» в Сети обратились к жителям региона с просьбой помочь с покупкой корма для своих подопечных.

«Спасение одной собаки не изменит мир, но мир, несомненно, изменится для этой одной собаки! К сожалению, в данный момент мы испытываем серьезные финансовые трудности, именно поэтому у нас — долги за корм перед поставщиком. У нас повысилась аренда за помещения, при этом — огромные счета за отопление и воду. Очень просим у вас немного внимания: не оставьте наших хвостатых без корма, ведь большего ни мы, ни они и не просят», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в корме нуждаются:

— Хуторянка, которая долго не могла ходить, но научилась танцевать на задних лапках, влюбляя в себя с первого взгляда;

— Азия — ласковая, умная, красивая девочка, которая жила на улице, не зная доброты человека, его любви и нежности. Но теперь у малышки есть шанс обрести дом и любящего хозяина;

— Декстер — добряк и красавец. После того, как его лучший друг Брамс отправился домой, Декси грустит.

«Все эти собаки просят вашей помощи! Да, все «кровавые» моменты их жизни позади, и слава Богу! Мы просим лишь помощи на покупку корма, все они находятся на бесплатной передержке, и главная проблема — прокормить их», — отмечают волонтеры.

О том, как помочь животным, можно узнать тут или тут.