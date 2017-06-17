Белозерцев в составе делегации ПФО посетил предприятия провинции Аньхой

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в составе делегации ПФО, которой руководит полпред Михаил Бабич, посетил предприятия провинции Аньхой в КНР.

Главы регионов оценили разработки НИИ передовых технологий Научно-технического университета Китая и компании «Кэда Сюнфей».

НИИ занимается технологическими инновациями, высокотехнологическими исследованиями. Компания «Кэда Сюнфей» специализируется на информационных технологиях, исследованиях речевых и языковых интеллектуальных технологий, разработкой программного обеспечения, интеграцией электронных государственных систем, сообщает пресс-центр областного правительства.

Продукт компании InterPhonic является в Китае наиболее широко используемым решением для преобразования текста в речь.