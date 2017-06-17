Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Мэр Виктор Кувайцев участвует в заседании правления Ассоциации городов Поволжья
Губернатор принял участие в церемонии закрытия российско-китайского форума
Пензенская область договорилась о сотрудничестве с китайской «Asia Communication Alliance»
Курсы доллара и евро выросли к выходным
Пензенская область и провинция Цзянси будут развивать сотрудничество
В Пензенской области индекс промышленного производства составил 107,8%
«Ростелеком» сможет самостоятельно организовывать электронный документооборот
Трохин и Маслов приняли участие в семинаре по вопросам нацполитики
Tele2 продлил прием заявок на конкурс «Навстречу переменам»
До окончания акции «Жаркие цены» осталось две недели

Белозерцев в составе делегации ПФО посетил предприятия провинции Аньхой

17 июня в 11:27 244 просмотра
, которой руководит полпред Михаил Бабич, посетил предприятия провинции Аньхой в КНР.

" data-title="Белозерцев в составе делегации ПФО посетил предприятия провинции Аньхой — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в составе делегации ПФО, которой руководит полпред Михаил Бабич, посетил предприятия провинции Аньхой в КНР.

Главы регионов оценили разработки НИИ передовых технологий Научно-технического университета Китая и компании «Кэда Сюнфей».

НИИ занимается технологическими инновациями, высокотехнологическими исследованиями. Компания «Кэда Сюнфей» специализируется на информационных технологиях, исследованиях речевых и языковых интеллектуальных технологий, разработкой программного обеспечения, интеграцией электронных государственных систем, сообщает пресс-центр областного правительства.

Продукт компании InterPhonic является в Китае наиболее широко используемым решением для преобразования текста в речь.

Фотография: пресс-служба Полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics