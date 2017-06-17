Губернатор принял участие в церемонии закрытия российско-китайского форума

Глава региона в составе делегации ПФО, которой руководит полпред президента Михаил Бабич, находится в Китае с деловой миссией.

Закрытие форума состоялось в городе Хэфэй в пятницу, 16 июня.

Пензенскую область представили девять юношей и девушек, являющихся студентами.

Губернатор встретился с ребятами и обсудил с ними возможности продолжения диалога между двумя странами. Студенты, в свою очередь, поделились с главой региона впечатлениями о Китае, сообщает пресс-центр областного правительства.



«Обмен студентами, международные студенческие форумы дают возможность ребятам научиться понимать друг друга, узнавать чужую культуру и делиться своей, а это самый эффективный путь к сотрудничеству», — отметил Иван Белозерцев.

«В 2013 году по поручению президента России Владимира Путина и Председателя КНР господина Си Цзиньпина мы провели первое заседание наших регионов в формате «Волга-Янзцы», на котором обсудили основные вопросы межрегионального сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры, туризма. Когда мы закончили эту работу и подводили итоги, у нас было приятное впечатление от начала работы, мы понимали, какой потенциал у межрегионального сотрудничества в формате «Волга-Янцзы». Вместе с тем, мы почувствовали, что нам чего-то не хватает. А не хватало нам понимания того, кто все это будет продолжать. Та работа, которую мы ведем, требует долгих месяцев и лет. И очень важно, чтобы вместе с нами ее проводили молодые люди, которые придут к нам на смену. Вот тогда у нас появилась идея, которая была поддержана нашими лидерами. В 2014 году мы провели первую совместную российско-китайскую смену в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга» и с того момента эта традиция не прерывается», — сказал на церемонии закрытия Михаил Бабич.