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Пензенский инкассатор, присвоивший 2 млн, почти все проиграл в тотализатор

17 июня в 15:05 128 просмотров

В Пензенской области 25-летнего инкассатора подозревают в присвоении 1 млн 937 тысяч рублей. Мужчина воспользовался служебным положением.

Как сообщает пресс-служба УМВД, 9−13 июня молодой человек дежурил по участку. Он должен был принимать деньги от других инкассаторов на ответственное хранение.

«У молодого человека возникла идея поиграть в тотализатор и выиграть деньги. Он взял из денежного мешка около 430 тысяч рублей и вынес из помещения. В салоне сотовой связи средства положил себе на телефон. Через Сеть сделал несколько ставок, но проиграл. На второй день вынес около 800 тысяч рублей, которые также все проиграл. На третий день история повторилась. Та же участь постигла еще 700 тысяч рублей», — отмечают в управлении.

Из 1 миллиона 400 тысяч рублей, которые находились на телефоне у молодого человека, он проиграл 1 миллион рублей. 537 тысяч рублей у него изъяли.

Молодой человек в содеянном сознался. Он возместил 750 тысяч рублей. Молодой человек отметил, что в игровых клубах играл, когда учился в институте. На преступление якобы пошел, чтобы получить большой выигрыш и потом возместить деньги.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.


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