Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензенской области поезд протаранил трактор
В Пензенской области разыскивают очевидцев ДТП на ул. Терновского
В Кузнецке не поделили дорогу мотоцикл и отечественная легковушка
В Пензе водитель легковушки сбил пешехода
В Пензенской области водитель «Мерседеса» сбил мужчину
В Пензенской области столкнулись «семерка» и мотоцикл, есть пострадавший
В Пензенской области водитель «Газели» сбил пешехода
Молодая пензячка сбила на авто пенсионера
В Пензе разыскивают очевидцев ДТП на ул. Дзержинского
В Пензенской области столкнулись «КамАЗ» и «Скания»

В Спасском районе столкнулись фура и «ГАЗ»

17 июня в 15:30 62 просмотра


В Спасском районе Пензенской области произошло серьезное ДТП.

По данным УГИБДД, днем 16 июня столкнулись «ГАЗ-33013» и фура.

В результате водитель и женщина-пассажир автомобиля «ГАЗ», получили повреждения, но медики отпустили их домой. Еще один пассажир, девушка, госпитализирована.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics