В Спасском районе столкнулись фура и «ГАЗ»

По данным УГИБДД, днем 16 июня столкнулись «ГАЗ-33013» и фура.

В результате водитель и женщина-пассажир автомобиля «ГАЗ», получили повреждения, но медики отпустили их домой. Еще один пассажир, девушка, госпитализирована.