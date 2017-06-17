Кувайцев потребовал оставлять возможность проезда по отфрезерованным дорогам

Мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе объезда города проверил ход ремонта дорог. Он побывал на улицах Мира, Захарова.

«Мы учитываем тот факт, что вы осуществляете большой объем работ, уделяя при этом должное внимание замене бортового камня, к тому же в городе параллельно ведется капитальный ремонт теплосетей. И если по каким-то объективным причинам укладка асфальта после фрезерования затягивается, вы обязаны обеспечивать, чтобы дороги были в проезжем состоянии», — сказал глава администрации .

Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» утвержден Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Его ключевой целью является обеспечение хорошего состояния дорог и сокращение числа аварийно-опасных участков. В рамках проекта осуществляются работы по восстановлению проезжей части, дорожных знаков, недостающих пешеходных ограждений.

Общая сумма финансирования в этом году — более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии.