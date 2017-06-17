Кувайцев потребовал оставлять возможность проезда по отфрезерованным дорогам

«Мы учитываем тот факт, что вы осуществляете большой объем работ, уделяя при этом должное внимание замене бортового камня, к тому же в городе параллельно ведется капитальный ремонт теплосетей. И если по каким-то объективным причинам укладка асфальта после фрезерования затягивается, вы обязаны обеспечивать, чтобы дороги были в проезжем состоянии», — сказал глава администрации .
Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» утвержден Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Его ключевой целью является обеспечение хорошего состояния дорог и сокращение числа аварийно-опасных участков. В рамках проекта осуществляются работы по восстановлению проезжей части, дорожных знаков, недостающих пешеходных ограждений.
Общая сумма финансирования в этом году — более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии.