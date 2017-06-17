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Группа «Мумий Тролль» представила новый клип

17 июня в 16:41 336 просмотров
«Мумий Тролль» представила новый клип на песню «Не помню зачем» (12+). Сингл — с будущего альбома.

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Группа «Мумий Тролль» представила новый клип на песню «Не помню зачем» (12+). Сингл — с будущего альбома.

«Песню «Не помню зачем» мы решили сделать первым синглом к новому альбому. Просто потому, что фактически она была записана первой и с первого дубля, и я почувствовал, что необходимости в дополнительном студийном редактировании нет», — цитирует лидера группы Илью Лагутенко портал intermedia.ru.

Режиссером клипа стал Элиот Ли Хейзел. Ролик черно-белый и незамысловатый. Лидер группы сидит в море за письменным столом и бродит по побережью .

Новый альбом «Мумий Тролля» под названием «СевероЗападоXВосток» должен выйти в конце года.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=xU8bGQE_Es4

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