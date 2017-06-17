Группа «Мумий Тролль» представила новый клип

«Песню «Не помню зачем» мы решили сделать первым синглом к новому альбому. Просто потому, что фактически она была записана первой и с первого дубля, и я почувствовал, что необходимости в дополнительном студийном редактировании нет», — цитирует лидера группы Илью Лагутенко портал intermedia.ru.

Режиссером клипа стал Элиот Ли Хейзел. Ролик черно-белый и незамысловатый. Лидер группы сидит в море за письменным столом и бродит по побережью .

Новый альбом «Мумий Тролля» под названием «СевероЗападоXВосток» должен выйти в конце года.