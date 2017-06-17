В Пензе на перекрестке ул. Воронова-Окружная водители устроили хаос. ВИДЕО

По его словам, на оживленном участке дороги водители отечественной легковушки и маршрутки повернули не из своего ряда. Направо — из левого и из левого — направо.
Подписчик группы «Это Пенза, Карл!» прислал в редакцию видео с регистратора автомобиля. По его словам, он стал свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения на перекрестке ул. Воронова-Окружная.
По его словам, на оживленном участке дороги водители отечественной легковушки и маршрутки повернули не из своего ряда. Направо — из левого и из левого — направо.