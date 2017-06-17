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В Пензе на перекрестке ул. Воронова-Окружная водители устроили хаос. ВИДЕО

17 июня в 14:12 296 просмотров
«Это Пенза, Карл!» прислал в редакцию видео с регистратора автомобиля. По его словам, он стал свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения на перекрестке ул. Воронова-Окружная.

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Подписчик группы «Это Пенза, Карл!» прислал в редакцию видео с регистратора автомобиля. По его словам, он стал свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения на перекрестке ул. Воронова-Окружная.

По его словам, на оживленном участке дороги водители отечественной легковушки и маршрутки повернули не из своего ряда. Направо — из левого и из левого — направо.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ro7R2O1EHfM

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