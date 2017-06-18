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Белозерцев поздравил пензенских медиков с праздником

18 июня в 09:18 226 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил пензенских медработников с профессиональным праздником.

«Во все времена талантливые врачи составляют славу Сурского края, их имена хорошо известны в стране и за рубежом. Захарьин, Филатов, Бурденко — гордость отечественной медицины.

Регион по праву занимает ведущие позиции в России по оценке уровня доступности и качеству оказания медицинской помощи. Уверен, что так будет и впредь.

Ведь и сегодня в лечебно-профилактических учреждениях региона трудятся прекрасные врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, все, кто избрал для себя благородную и гуманную профессию — оберегать здоровье людей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо Пензенской области!» — говорится в поздравлении.

Слова благодарности медикам глава региона выразил и в микроблоге в Twitter.


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