Белозерцев поздравил пензенских медиков с праздником

«Во все времена талантливые врачи составляют славу Сурского края, их имена хорошо известны в стране и за рубежом. Захарьин, Филатов, Бурденко — гордость отечественной медицины.
Регион по праву занимает ведущие позиции в России по оценке уровня доступности и качеству оказания медицинской помощи. Уверен, что так будет и впредь.
Ведь и сегодня в лечебно-профилактических учреждениях региона трудятся прекрасные врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, все, кто избрал для себя благородную и гуманную профессию — оберегать здоровье людей.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо Пензенской области!» — говорится в поздравлении.
Слова благодарности медикам глава региона выразил и в микроблоге в Twitter.
Слова благодарности за великий труд и искренние поздравления медикам, отмечающим сегодня проф. праздник. Здоровья, благополучия, счастья, успехов!— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 18 июня 2017 г.